OM : Sampaoli n’est pas Bielsa, Marseille finira sur le podium

Il y a une semaine, l’OM a livré un gros match sur la pelouse de Montpellier, avec une victoire pleine de panache (3-2).

Les hommes de Jorge Sampaoli viseront le 2/2 à l’occasion de la réception des Girondins de Bordeaux ce dimanche soir, devant un Vélodrome quasiment plein (50.000 spectateurs). Après une préparation emballante et une première journée convaincante, l’OM a fait bonne impression et les supporters croient déjà en leurs chances de podium, notamment grâce au recrutement quatre étoiles de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli avec des renforts comme Gerson, Guendouzi, Saliba, Luan Peres, Konrad ou encore Ünder. Dans les colonnes de La Provence, Jean-Pierre Papin a confié qu’il croyait également l’OM capable de terminer dans le top 3 de la Ligue 1 cette saison.

Papin voit Marseille finir dans le top 3

L’ancien attaquant légendaire de l’Olympique de Marseille et de l’AC Milan insiste notamment sur le fait que malgré les comparaisons, Sampaoli n’a rien à voir avec Bielsa. Plus pragmatique, l’ex-sélectionneur du Chili peut permettre à Marseille de réussir là où Bielsa a échoué, à savoir guider l’OM vers le podium du championnat de France. « Le podium. Sur ce que j’ai vu à Montpellier, le podium. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu ça. Sampaoli ne travaille pas physiquement comme Bielsa, mais au niveau jeu, j’aime beaucoup. En revanche, après avoir vu l’OM deux ou trois fois, un entraîneur va pouvoir tenter de les empêcher de jouer. Mais le foot panache, ça paie, les joueurs doivent prendre beaucoup de plaisir. C’est rare de voir chez nous ce type de configuration. Ça reste un match, mais ça fait plaisir » a livré Jean-Pierre Papin, emballé par l’OM de Jorge Sampaoli, et qui attend comme tous les supporters marseillais une confirmation ce dimanche au Vélodrome contre les Girondins de Bordeaux de Vladimir Petkovic.