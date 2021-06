OM : Longoria continue son marché au Barça

Dans : OM.

À la recherche d’un attaquant pour suppléer Arkadiusz Milik, l’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Martin Braithwaite.

Pablo Longoria nourrit de grandes ambitions pour ce mercato estival. Le président de l’OM a activé de nombreuses pistes, à différents postes. Pour le moment, seule l’arrivée de Gerson a été officialisée. L’arrivée de Konrad de la Fuente est également en très bonne voie. Marseille ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et vise un autre joueur du FC Barcelone ! Selon les informations du Quotidien du Sport, l’OM s’intéresse de près à Martin Braithwaite. Pablo Longoria entretient de bonnes relations avec les dirigeants du Barça. L’opération ne lui semble pas impossible. Le salaire du danois, estimé à 1,5 ME par an, ne fait absolument pas peur au club de la cité phocéenne. En revanche, Marseille ne veut pas dépenser plus de 7 ME pour s’attacher les services de Martin Braithwaite.

Le Barça a un autre plan en tête

Cette somme risque d’être insuffisante pour convaincre le FC Barcelone. Le joueur, auteur d’un bon Euro avec le Danemark et buteur contre le Pays de Galles (0-4), est sous contrat jusqu’en juin 2024. Le Barça a le temps de voir venir et réfléchit même à un autre plan. L’idée serait d’inclure Martin Braithwaite dans l’opération José Gaya, le latéral gauche de Valence. Joan Laporta anticipe un probable départ de Jordi Alba vers l’Inter. Mais là encore, un problème pourrait se présenter. Mundo Deportivo assurait récemment que Martin Braithwaite n’avait aucune intention de quitter Barcelone, malgré les arrivées de Sergio Aguero et Memphis Depay. Ce dossier s’annonce complexe pour l’OM, qui pourrait bien se tourner vers Kévin Gameiro, comme annoncé depuis quelques jours, pour suppléer Arkadiusz Milik.