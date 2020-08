OM : Longoria chef vendeur du mercato, Eyraud doit remplir les caisses

Dans : OM.

Après des semaines de recherches et de négociations, l’Olympique de Marseille a enfin trouvé son directeur sportif en la personne de Pablo Longoria.

La venue de l’Espagnol de 33 ans a été officialisée il y a plus d’une semaine. Mais c’est précisément ce lundi que Pablo Longoria entre en fonctions à l’OM. Réputé comme étant un spécialiste du scouting et du recrutement de jeunes talents en devenir, Pablo Longoria devra également se montrer à l’aise dans le secteur des ventes en Provence. Et pour cause, Jacques-Henri Eyraud attend de lui qu’il soit le véritable chef d’orchestre du trading à l’Olympique de Marseille dans les années à venir afin de permettre au club de réaliser de belles plus-values.

Visiblement, Jacques-Henri Eyraud a choisi la bonne personne selon un journaliste espagnol, fin connaisseur de Pablo Longoria. « La vérité, c’est que Longoria était lié à Marcelino (ex-coach de Valence). C’est un bosseur, un excellent scout, spécialisé dans la détection d’inconnus. Et il sait vendre : en juillet 2018, il a par exemple largement contribué au départ de João Cancelo à la Juve pour 40 millions d’euros » a notamment indiqué ce spécialiste du FC Valence dans les colonnes de La Provence. Reste maintenant à voir si la philosophie de Pablo Longoria collera avec celle d’André Villas-Boas, lequel milite activement afin de garder son groupe au complet cet été. Les deux hommes devront certainement faire quelques concessions chacun de leur côté afin que leur collaboration soit un succès. Car au vu de la situation financière du club, une ou deux grosses ventes semblent indispensables pour l’Olympique de Marseille cet été. Il s’agit sans aucun doute de la première grande mission de Pablo Longoria.