OM ‍: Longoria calme Gattuso, un attaquant arrive

Par Hadrien Rivayrand

Cette fin de mercato hivernal s'annonce agitée sur la Canebière. L'OM cherche notamment un nouvel élément offensif.

Gennaro Gattuso l'a bien souligné ces dernières semaines : l'effectif de l'OM est trop limité pour atteindre les objectifs fixés. Le technicien italien voulait du renfort en défense et il a été entendu, avec l'arrivée notable de Quentin Merlin. Désormais, les Phocéens vont se mettre à la recherche d'un élément offensif. Pablo Longoria fait marcher son réseau pour trouver la perle rare. Si l'on en croit les informations venues d'Allemagne, l'OM est très intéressé par la possibilité de récupérer Giovanni Reyna, en échec à Dortmund. Un accord avec Dortmund sur un prêt avec option d'achat est même scellé. Cependant, le joueur n'est pas encore très sûr de vouloir choisir l'Olympique de Marseille.

L'OM gère en interne, un coup en préparation ?

Le flou règne sur la Canebière en ces derniers jours de mercato. Gattuso espère que sa direction tiendra parole et lui donnera un nouveau joueur offensif. Selon les informations de Foot Mercato, l'ancien de l'AC Milan peut se rassurer : l'OM anticipe le coup et va accélérer dans les prochaines heures. « Hormis le dossier Faris Moumbagna qui fait office d’opportunité de marché, les autres dossiers ont été placés sous l’égide de l’anticipation. Pour chaque dossier, le club phocéen a ainsi fixé une liste de plusieurs noms afin de ne pas se retrouver dos au mur lorsqu’une piste tombait à l’eau. (...) Nul doute que cette stratégie sera de mise pour les ultimes transferts du mercato hivernal. Un joueur offensif pourrait débarquer sur la Canebière d’ici jeudi soir minuit. Du travail, jusqu’à présent, rondement bien mené », souligne notamment le média. De quoi rassurer les fans et observateurs ? Pas si sûr car on ne peut pas dire que les nouveaux venus donnent satisfaction pour le moment.