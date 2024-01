OM ‍: Longoria blinde la future star de Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi contre Thionville, le jeune Bilal Nadir a fêté sa première titularisation avec les pros de l’OM. Une première prometteuse qui en appelle d’autre pour le grand espoir marocain.

En juillet 2021, l’Olympique de Marseille réalisait une excellente affaire sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel en allant piquer Bilal Nadir à l’OGC Nice. Libre, le jeune Marocain s’est engagé à l’OM jusqu’en 2024… où il n’a pas joué avec les pros. C’est seulement depuis quelques semaines que Bilal Nadir pointe le bout de son nez, et il pourrait bien s’imposer durablement dans le paysage marseillais à l’avenir. Après des entrées en jeu prometteuses en Europa League ou en Ligue 1, Bilal Nadir a fêté sa première titularisation avec les professionnels de l’Olympique de Marseille dimanche contre Thionville Lusitanos en Coupe de France (0-1).

Bienvenue 𝗕𝗶𝗹𝗮𝗹 𝗡𝗮𝗱𝗶𝗿 👋



Le jeune milieu de terrain sera Olympien à compter du 1er juillet. 🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 22, 2021

Profitant des absences des internationaux africains Gueye, Ounahi ou encore Harit à son poste, Bilal Nadir pourrait enchainer avec une seconde titularisation contre Strasbourg vendredi en Ligue 1. « Il a beaucoup d'intelligence de jeu, un super pied gauche pour jouer long et court. Il est à l'aise dans les duels et a un bon coffre. Il a grandi et ça va faire un bon joueur de L1. Il a le niveau pour être dans les seize Marseillais » loue dans L’Equipe Patrick Cordoba, qui a entraîné Bilal Nadir avec les U17 de l’OGC Nice.

Une prolongation de Nadir en très bonne voie

La question cruciale des prochaines semaines est toutefois de savoir ce que Bilal Nadir veut faire de son avenir, car son contrat expire à la fin de la saison. Les supporters de l’OM sont traumatisés par les départs libres des dernières années (Gignac, Ayew, Kamara, etc) et refusent pour l’instant de s’enflammer pour un joueur susceptible de faire ses valises gratuitement dans six mois. Mais pour une fois, la surprise devrait être positive car les discussions pour la prolongation de Bilal Nadir « sont en très bonne voie » selon L’Equipe. De quoi envisager sereinement le futur avec la pépite marocaine pour l’OM.