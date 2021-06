OM : Longoria a trouvé un vrai concurrent à Mandanda

Dans : OM.

Le LOSC avance doucement sur le recrutement de Pau Lopez. Mais l’OM a débarqué en force dans le dossier du gardien de l’AS Roma, qui pourrait venir concurrencer Steve Mandanda.

Les clubs français ne sont jamais loin les uns des autres quand une bonne opportunité arrive sur le marché des transferts. Pendant des années, l’OM et l’OL se sont partagés des cibles, luttant parfois pendant des semaines pour les mêmes joueurs, sans parvenir toujours à avoir le dernier mot. Cet été, c’est Lille qui ne peut visiblement pas être tranquille sur une piste. Le LOSC, qui ciblait Dedryck Boyata, a vu l’OL tenter aussi sa chance, et le défenseur belge hésite désormais entre les deux formations françaises. Récemment, le champion de France s’est aussi renseigné sur Pau Lopez, pressenti pour remplacer Mike Maignan. Le gardien espagnol est poussé vers la sortie en raison de l’arrivée imminente de Rui Patricio, le solide gardien du Portugal.

Mais le LOSC ne sera donc pas seul sur cette piste, puisque Sky Italia révèle que l’OM a pris des renseignements pour le transfert de Pau Lopez. L’idée de Pablo Longoria est bien évidemment de trouver un gardien capable de concurrencer immédiatement Steve Mandanda, et l’ancien portier du Bétis Séville en fait inévitablement parti. Il arriverait même avec un statut très élevé, car son transfert ne sera pas donné. Si l’Espagnol ne vaut clairement plus les 23 ME dépensés par la Roma pour le faire de Séville, sa valeur est légèrement supérieure à 10 ME. Surtout qu’il a encore trois ans de contrat avec Louve. Difficile de se dire qu’à ce prix-là, l’OM recrutera un remplaçant. Même si à 26 ans, Lopez peut encore se permettre de se mettre en position d’attente pendant quelques mois. En tout cas, c’est une arrivée ambitieuse sur laquelle Lille et Marseille travaillent en vue de cet été.