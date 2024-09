OM ‍: Longoria a fait des miracles, c'est incroyable

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Derrière l'intouchable PSG, l'OM fait office de deuxième logique en ce début de saison. Dans la lignée d'un mercato ambitieux, le club phocéen est impressionnant sur le terrain. Mais, l'OM sur-performe pourtant d'un point de vue financier.

Monaco, Brest et Lille : tels étaient les clubs qui titillaient le PSG en haut du classement la saison passée. Lyon et Marseille n'étaient eux pas invités. Une déception d'autant plus forte pour l'OM qui venait de finir sur le podium à l'issue des deux saisons précédentes. Ce faux pas a poussé Pablo Longoria à réagir cet été. Le président de l'OM a convaincu Roberto de Zerbi de s'installer sur le banc olympien. Le célèbre technicien italien n'est pas venu seul. L'OM a recruté Pierre-Emile Hojbjerg, Mason Greenwood ou encore Elye Wahi sur le terrain. De beaux noms qui ont vite donné un beau jeu collectif. L'OM a empoché 7 points sur 9 avec des prestations séduisantes à Brest (1-5) et à Toulouse (1-3).

L'OM, 5e de Ligue 1 en valeur absolue

Deuxième de Ligue 1 à 2 points du PSG, l'OM fait figure de favori légitime pour occuper cette position en mai prochain. De nombreux observateurs y voient une forme de logique financière après un mercato très fourni sur le plan des arrivées. Pourtant, Marseille n'apparaît pas forcément comme la deuxième force de Ligue 1 sur le papier. Le site Transfermarkt s'est amusé à calculer la valeur marchande des effectifs européens. En Ligue 1, l'OM n'est même pas sur le podium.

Une arrivée remarquée en @Ligue1 avec 5 buts en 3 matchs ! 💥

𝐌𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐨𝐨𝐝 est votre #OlympienDuMoisPuma d’août 🏅 pic.twitter.com/IeJdzxACi3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 11, 2024

En effet, le club phocéen possède le 5e effectif le plus cher de France seulement avec une valeur totale de 171 millions d'euros. L'OM est devancé par le PSG, leader naturel avec son effectif à 720 millions d'euros. Les Parisiens sont même les 5es à l'échelle du continent européen. Monaco est deuxième de Ligue 1 avec un coût estimé à 255 millions d'euros. Rennes complète le podium avec une équipe évaluée à 191 millions d'euros. Les Bretons devancent de justesse le principal animateur de l'été en France l'OL et son équipe à 189 millions d'euros. Cela situe la performance de l'OM en ce début de saison, relativisant un peu une possible chute au classement dans les prochaines semaines.