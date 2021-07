OM : Loin de Marseille, Strootman est heureux

Dans : OM.

Encore sous contrat avec l’Olympique de Marseille, mais actuellement en prêt à Cagliari, Kevin Strootman n’a plus vraiment envie d’entendre parler du club phocéen.

Sous les ordres de Rudi Garcia, l’OM pensait avoir fait une bonne affaire en recrutant Kevin Strootman contre un chèque de 25 millions d’euros en provenance de l’AS Roma. Mais au final, l'international néerlandais n’a jamais réussi à répondre aux attentes placées en lui à Marseille. Avec un contrat mensuel de 550 000 euros brut, le milieu de 31 ans a souvent été un poids pour les finances de l’OM. Suite à un prêt au Genoa en deuxième partie de saison dernière, Strootman n’est pas revenu à Marseille durant ce mercato. Puisqu’il a directement repris la direction de la Série A, où il a été prêté à Cagliari au début du mois de juillet. Si l’OM lui verse encore 70 % de son salaire, Strootman ne se considère plus tellement comme un Marseillais.



« Je voulais quitter Marseille »

« Le choix a été pris après le coup de fil que j'ai eu en vacances avec le président, il m'a expliqué son projet et m'a convaincu. Je voulais quitter Marseille, mais le Genoa avait une longueur d'avance au départ : je n'ai pas reçu d'offre, puis j'ai parlé à Cagliari et ils m'ont convaincu. Je suis très heureux d'être ici, je veux faire partie de ce projet et bien faire avec mes coéquipiers, je me sens bien ici », a lancé, en conférence de presse, le milieu de 31 ans, qui sait qu’il ne reviendra sûrement jamais à l’OM, vu que son prêt est assorti d’une option d’achat presque obligatoire en Italie. Au final, Strootman sera donc considéré comme un énorme flop à Marseille, où il a surtout fait perdre de l'argent à Frank McCourt, sans vraiment apporter une vraie plus-value sportive.