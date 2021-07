OM : Strootman prêté à Cagliari, c'est signé

Dans : OM.

Le club de Cagliari a officialisé ce samedi la signature de Kevin Strootman, lequel est prêté par l'OM avec une option pour une saison supplémentaire. Marseille prendra en charge une partie du salaire du joueur néerlandais.

Prêté la saison passée au Genoa, Kevin Strootman va rester en Serie A, mais cette fois il évoluera sous le maillot du club de Cagliari. Plus gros salaire de l’effectif marseillais (0,5ME par mois), le milieu de terrain néerlandais était devenu indésirable, mais avec encore deux ans de contrat, et un tel salaire, son transfert semblait impossible. L’OM a donc accepté de limiter les frais en prêtant Strootman tout en prenant à son compte une partie de son salaire. Et ce samedi, le club de Sardaigne s’est réjoui de cet accord. « Cagliari Calcio a le plaisir d'annoncer que le joueur Kevin Strootman a été prêté par l'Olympique de Marseille jusqu'au 30 juin 2022 avec une option de renouvellement pour la saison suivante », indique l’équipe italienne.