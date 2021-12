OM : Lizarazu conseiller de Sampaoli à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la défaite contre le Stade Brestois, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille reçoit une petite leçon de la part de Bixente Lizarazu.

Jorge Sampaoli commence à sérieusement inquiéter le Vélodrome, les choix tactiques de l’entraîneur de l’OM ne faisant plus du tout l’unanimité. Et ce n’est pas la déception engendrée par le résultat négatif contre Brest qui va calmer ceux qui pensent que le technicien argentin se perd dans des décisions stratégiques qui ressemblent à des paris souvent osés, mais parfois totalement ratés. La présence de Milik sur le banc de touche interpelle le public marseillais, mais également Bixente Lizarazu. Sur TF1, l’ancien joueur de l’OM avoue ne plus trop saisir ce que fait Jorge Sampaoli, notamment sur le plan offensif. Le champion du monde 1998, le coach phocéen doit tout de même faire l’effort d’une vraie réflexion sur ces différents chantiers.

Sampaoli gère Milik de manière très étrange

"Son équipe manque d'efficacité (...) Le débat est de savoir si tu joues avec ou sans Milik. T'as ton grand attaquant a priori et tu joues sans lui..."@BixeLizarazu aimerait voir l'attaquant polonais mieux intégré au collectif de l'OM pic.twitter.com/FE1PBrdydx — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 5, 2021

Bixente Lizarazu donne des pistes au technicien de l’Olympique de Marseille. « L’équipe de Sampaoli manque d’efficacité. Il y a 75% de possession sur ce match-là, et elle le perd. Alors certes ils se font piéger sur des contres, les Brestois ont très bien joué le coup, mais on en revient à ce problème d’efficacité. Et c’est étonnant, car le débat c’est de savoir si l’OM joue avec Milik ou sans Milik. Donc a priori tu as ton grand attaquant, et tu vas jouer sans lui. Il y a quand même une réflexion à avoir pour savoir comment tu peux faire pour avoir un joueur de cette qualité-là devant et arriver à bien l’intégrer afin d’avoir une équipe qui reste performante malgré tout. Physiquement, je pense aussi qu’il y a quelques joueurs qui étaient très bons à un moment donné et qui le sont beaucoup moins. Face à Brest, on a aussi vu des défenseurs en panique. Sur le deuxième but de Brest, ils sont plus nombreux, ce n’est pas normal de prendre ce but », a fait remarquer Liza.