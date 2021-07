OM : Lirola, le coup de bluff de Longoria échoue

Dans : OM.

Pablo Longoria rêve de faire de Pol Lirola la neuvième recrue estivale de l’Olympique de Marseille au mercato.

Le président marseillais a été conquis par Pol Lirola durant son prêt de six mois à l’OM en fin de saison dernière, et fait son maximum pour le transférer de manière définitive en Provence. Jorge Sampaoli est également un grand fan du défenseur de la Fiorentina, latéral très offensif, idéal pour occuper le rôle de piston droit dans le système tactique de l’entraîneur argentin. Ce week-end, le journaliste Fabrizio Romano dévoilait l’existence d’un accord quasiment ficelé entre l’OM et la Fiorentina pour un transfert à hauteur de 12 ME avec paiement étalé en trois échéances sur 18 mois. A en croire Gianluca Di Marzio, les négociations se sont bien intensifiées mais il n’existe pas encore d’accord financier entre la Viola et l’OM…

Et pour cause, le journaliste italien affirme que la Fiorentina est plus gourmande que jamais en réclamant 13 ME pour Pol Lirola, soit 1 ME de plus que le montant de l’option d’achat qui a expiré le 31 mai. Pablo Longoria n’avait pas levé l’option d’achat dans l’espoir de faire baisser le prix du transfert de Pol Lirola, il pourrait finalement le payer avec une petite pénalité infligée par les dirigeants de la Fiorentina. De plus, le club italien aimerait que l’OM paie la prime de solidarité de 5% destinée aux clubs formateurs de Pol Lirola. De son côté, le joueur n’a jamais dévié de son désir absolu de revenir à Marseille. Nul doute que devant l’insistance du latéral droit espagnol, la Fiorentina et Marseille parviendront à trouver un accord ferme et définitif. Mais jusqu’au bout, les dirigeants des deux clubs pinailleront sur le moindre détail afin de céder le moins de terrain possible à son interlocuteur dans cette négociation extrêmement tendue.