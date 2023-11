OM-Lille sans supporters lillois, Riolo jette un pavé dans la mare

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Autorisés à se déplacer à Marseille, les supporters lillois ont reçu une très mauvaise nouvelle vendredi avec le communiqué de Gérald Darmanin interdisant aux 250 supporters du LOSC de se rendre au Vélodrome.

Initialement, 250 supporters de Lille étaient autorisés à se rendre à Marseille afin d’assister au match entre les Dogues et l’OM ce samedi soir à l’Orange Vélodrome. La Préfecture avait donné son feu vert et cela malgré les incidents survenus il y a une semaine en marge du match entre l’OM et l’OL. Gérald Darmanin a sifflé la fin de la récréation, le ministre de l’Intérieur ayant affiché la volonté de ne pas prendre le moindre risque et a ainsi interdit le déplacement des supporters lillois.

TV : OM - Lille, à quelle heure et sur quelle chaîne ? https://t.co/q6v0Zxw9ZV — Foot01.com (@Foot01_com) November 3, 2023

L’escorte policière autour du bus des joueurs et du staff du LOSC sera déjà considérable tout autant que les forces de police déployées autour de l’Orange Vélodrome, pas question en plus de mobiliser des centaines de gendarmes supplémentaires pour encadrer les supporters aux yeux du ministre. C’est donc sans les supporters du LOSC, qui n’ont pourtant rien demandé à personne que va se jouer le match de ce samedi. Cela prouve définitivement que la France est incapable de gérer la sécurité et le déplacement des supporters, un terrible constat dressé sur RMC par Daniel Riolo et tout cela à un an des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Daniel Riolo : « Un énorme désaveu pour la Préfecture »

« Ce qui m’emmerde un peu c’est que ce soit fait au dernier moment. Aux carences et aux défaillances d’organisation on ajoute une semaine après la même chose en pire en disant vraiment qu’on avoue que l’on est bidons. On annule parce qu’on est même plus capable de faire ça. Cela veut dire qu’il y a vraiment des problèmes pour aller à Marseille, que visiblement les routes ne peuvent pas être empruntés comme il faut. On est incapable d’assurer la sécurité d’un déplacement de supporters » se désole Daniel Riolo dans l’After Foot avant de poursuivre sur le sujet et d’évoquer l’énorme désaveu du ministre de l’Intérieur vis-à-vis de la Préfecture des Bouches du Rhône.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Si les services de sécurité de l’État estiment que l’on en est incapable, alors il faut annuler. La semaine dernière, la Préfecture a merdé et n’a pas été capable d’organiser un déplacement de 10 minutes entre un hôtel et un stade. Le désaveu et le camouflet de l’État, il est pour la Préfecture. Si on n’est pas capable d’organiser les déplacements, que veux-tu faire ? On n’est pas capable ! On a des problèmes d’organisation autour du foot » estime le journaliste, pour qui l’interdiction de déplacement prononcé à l’égard des supporters de Lille pour le match face à Marseille prouve l’incompétence des services de sécurité face à un tel évènement. Afin de prévenir un éventuel drame ou de nouveaux incidents, la solution de facilité a donc été dégainée avec l’interdiction de déplacement.