OM : Lihadji met le feu au mercato… sur Instagram

En fin de contrat aspirant le 30 juin prochain, Isaac Lihadji a refusé de signer son premier contrat professionnel en faveur de l’OM.

Le club phocéen proposait pourtant un contrat de trois ans à son jeune attaquant de 17 ans, assorti d’un salaire mensuel de près de 50.000 euros. Mais visiblement, Isaac Lihadji en veut plus, raison pour laquelle son avenir semblait s’écrire, il y a encore quelques semaines, du côté de Lille ou du Borussia Dortmund. Mais l’arrêt imprévu des compétitions en raison de l’épidémie de coronavirus a peut-être changé la donne, offrant plus de temps à l’Olympique de Marseille pour négocier avec celui qui est considéré en interne comme le joueur offensif le plus prometteur du centre de formation.

Preuve que les choses évoluent peut-être dans le bon sens pour Marseille, l’international français des U17 a mis en ligne une publication très énigmatique sur son compte Instagram. Postant une photo de lui avec le maillot de l’Olympique de Marseille sur les épaules, Isaac Lihadji a écrit « Soyez patient… parfois il faut passer par le pire pour obtenir le meilleur… » avant de rapidement modifier cette même publication en écrivant « Travailler dans le silence ». Pour les supporters de l’Olympique de Marseille, il n’en fallait évidemment pas plus pour croire à un rebondissement total de situation en faveur de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta. Assurément, cela représenterait une bonne nouvelle pour André Villas-Boas, lequel avait rapidement fait de la signature de Lihadji l’une de ses priorités à Marseille. Reste à voir si tout cela se confirmera dans les prochaines semaines ou si, comme initialement pressenti, l’attaquant phocéen mettra finalement les voiles à l’issue de la saison.