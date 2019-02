OM : Les trois maillots de la saison 2019-2020 ont fuité

Dans : OM, Ligue 1.

La saison est encore loin d’être terminée, mais les équipementiers préparent déjà l’avenir et notamment les maillots pour le prochain exercice.

Car le but est de mettre très rapidement ces tenues en vente, et si possible au mois de mai pour provoquer les achats de l’été de la part des supporters. Marseille ne devrait pas déroger à la règle, et le site spécialisé Footy Headlines, qui vise souvent juste dans ses révélations sur les futures tenues des clubs, a publié les futurs maillots de l’Olympique de Marseille pour la saison 2019-2020.

Les couleurs classiques seraient ainsi de sortie, même si les parements pourraient étonner. Le premier maillot serait ainsi tout blanc avec des bandes bleues extrêmement fines. Le maillot extérieur serait bleu avec des petits dessins s’inspirant du toit du stade Vélodrome selon Puma. Enfin, le troisième maillot serait noir avec des inscriptions en orange, et un graphique supérieur s’inspirant du MuCEM, l’un des musées de Marseille.