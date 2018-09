OM : Les supporters de l'OM annoncent une décision radicale !

Dans : OM, Ligue 1.

Cette semaine, l’Olympique de Marseille a pris connaissance de la sanction infligée par la commission d’appel de l’UEFA suite aux soucis de la saison passée en Europa League. Et forcément du côté des dirigeants marseillais le match à huis-clos total à venir contre Francfort passe très mal, d’autant plus qu’il sera suivi de deux rencontre à huis-clos partiel et qu'une amende de 100.000 euros a été ajoutée à cette addition déjà lourde. Alors, les associations de supporters ont été prévenues qu’en cas de récidive cela pourrait provoquer de lourdes représailles. Et sur Le Phocéen, Christian Cataldo, le patron des Dodger’s a reconnu que le message était passé et que ses adhérents avaient été fermement prévenus que tout dérapage sera désormais sanctionné sans pitié.

« L’OM nous a laissé entrevoir des sanctions sévères contre les groupes ou les individus. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire, car quand tu touches au porte-monnaie, c'est le plus efficace. Les fumigènes font partie de l'ADN du supporter, surtout ici à Marseille, mais le football et les lois évoluent. C'est devenu la cible de toutes les instances et des autorités, donc on fait passer le message à nos membres. On est des grands garçons. Effectivement, il est difficile de passer de beaucoup à zéro. Mais il faudra être très vigilants dans les grosses affiches, notamment en coupe d'Europe, car on est en grand danger. On a besoin d'une vraie prise de conscience », a indiqué, sur le site spécialisé, le président d’une des principales et plus actives associations de supporters de l’Olympique de Marseille. Une attitude qui va évidemment dans le sens souhaité par Jacques-Henri Eyraud.