OM : Les supporters climatisés par Mourad Boudjellal ?

Dans : OM.

Vendredi, Mourad Boudjellal a véritablement enflammé les supporters de l’OM en indiquant qu’il faisait partie d’un projet de rachat du club phocéen.

Possible futur président de l'OM, l'ancien président de Rugby Club de Toulon porte une offre de Mohamed Ajradi et de plusieurs investisseurs du Moyen-Orient visant à racheter le club phocéen à Frank McCourt. Très présent dans la presse, l’entrepreneur de 60 ans n’a visiblement pas réussi à nouer un contact direct avec l’homme d’affaires américain résidant à Boston, d’où son omniprésence dans la presse depuis près d’une semaine. Dans la soirée de lundi, Mourad Boudjellal s’est également chargé de présenter son projet aux principaux responsables des groupes de supporters de l’Olympique de Marseille, histoire de se mettre d’entrée de jeu le Vélodrome dans la poche. Cela ne sera pourtant pas si simple que ça…

Et pour cause, le journal L’Equipe rapporte que la réunion a duré une petite heure, qu’elle s’est terminée dans la bonne humeur avec une photo souvenir… mais que les responsables des groupes de supporters présents n’ont « pas été convaincus ». Du côté de Jacques-Henri Eyraud, injoignable tout au long de la journée de mardi malgré les sollicitations du quotidien national, on n’a pas franchement apprécié cette rencontre improvisée entre Mourad Boudjellal et les sympathisants de l’Orange Vélodrome. D’autant plus qu’à deux reprises en une semaine, il a été indiqué par des voix internes que le club n’était pas à vendre. Jacques-Henri Eyraud a fait passer le message samedi en conférence de presse, en marge de l’annonce de la prolongation de Dimitri Payet. Et le porte-parole de Frank McCourt en personne a remis une couche mardi dans une déclaration transmise à l’AFP. Reste maintenant à voir si l’on assiste à une partie de poker menteur ou si effectivement, la volonté du boss de l’OM n’est pas de vendre…