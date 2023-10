OM ‍: Les supporters accusés d'avoir tué Tudor

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après un début de saison aussi agité sur que en-dehors du terrain, les supporters de l'OM sont nombreux à regretter Igor Tudor. Néanmoins, pour Daniel Riolo, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Une année, c'est peu et beaucoup à la fois. C'est par exemple le temps qui sépare deux OM bien différents : l'équipe solide et enthousiasmante d'Igor Tudor face à un OM brouillon et en manque de confiance cette saison. Vainqueur de seulement 2 matchs de L1 sur les 7 disputés, l'OM et ses supporters regrettent amèrement l'époque où Igor Tudor faisait gagner 6 des 7 premiers matchs de L1 aux Phocéens. L'OM était alors co-leader avec le PSG et pouvait regarder droit dans les yeux le club parisien. Depuis, le Croate est parti, laissant Marcelino et Gennaro Gattuso tenter de se débrouiller avec son lourd héritage. D'ailleurs, nombreux étaient les supporters phocéens à espérer le retour de Tudor ces dernières semaines.

Tudor a été lassé par l'ambiance toxique de Marseille

Quel contraste avec les premières semaines de l'entraîneur croate sur la Canebière où il était sifflé, notamment pour avoir écarté Dimitri Payet. Et, c'est bien là le problème : le public de l'OM est très excessif dans un sens comme dans l'autre. De quoi décourager Marcelino mais sans doute aussi Igor Tudor selon Daniel Riolo. Le journaliste de RMC explique le départ soudain du Croate par son dégoût de la mentalité marseillaise, ni plus ni moins.

« Pourquoi Tudor s’en va ? Il n’a pas supporté Marseille. Il faut dire la vérité. Il n’a pas supporté tout, l’environnement. Il n’a pas aimé, ça ne lui a pas plu. La pression permanente, il n’a pas aimé ce qu’il s’est passé. Ça ne lui a pas plu, le club, la gestion… Tudor, c’est un mec du nord, pas un sudiste. Cette mentalité ne lui a pas plu. Il a le droit », a t-il analysé dans l'After Foot. Autant dire qu'il milite pour une certaine tolérance du public envers Gennaro Gattuso dans ses premières semaines d'entraîneur de l'OM. Le club phocéen a trop de difficultés sportives pour se créer un nouveau problème insoluble avec son coach italien.