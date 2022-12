Thauvin de retour à l'OM, jamais de la vie

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ce lundi, l'information d'un possible retour de Thauvin à l'OM alimentait les rédactions spécialisées dans le mercato. Le joueur n'y arrive pas au Mexique et serait bien tenté par un retour au bercail. Du côté du club phocéen, on ne l'entend pas de cette oreille.

Florian Thauvin est certes un grand voyageur depuis le début de sa carrière mais seul l'air de la Canebière fait du bien à son jeu. L'ancien bastiais n'a véritablement réussi qu'à l'OM ces dernières années. En 2015, il avait tenté sa chance en Premier League du côté de Newcastle. L'expérience a tourné court, six mois plus exactement avec 16 matchs disputés pour un petit but marqué. Les choses semblent se répéter aux Tigres de Monterrey, où le joueur a atterri libre lors de l'été 2021. Contrairement à André-Pierre Gignac, idole du club, Thauvin n'y arrive pas au Mexique. Les dirigeants songent à le vendre le plus vite possible et l'OM a été cité comme destination.

L'OM n'a jamais pensé recruter Thauvin

La rumeur d'un retour dans la cité phocéenne a fait grand bruit en ce début de semaine. Mais, si cela ferait sûrement le bonheur du joueur aux 281 matchs avec l'OM, rien n'est moins sûr du côté des Olympiens. Igor Tudor n'a pas de vrais manques au poste de Thauvin dont le niveau actuel ne va pas provoquer de dilemme dans l'esprit de Pablo Longoria. Les médias marseillais le confirment même, pas question de recruter Florian Thauvin pour l'Olympique de Marseille.

La rumeur du jour venue du Mexique concernant le prochain retour de Florian #Thauvin n’est pas crédible. L’#OM n’y a absolument jamais pensé. #MercatOM — Alexandre Jacquin (@AJac13) December 26, 2022

C'est le cas de Foot Marseille mais aussi de la Provence, via son journaliste Alexandre Jacquin sur Twitter. « La rumeur du jour venue du Mexique concernant le prochain retour de Florian Thauvin n’est pas crédible. L’OM n’y a absolument jamais pensé », écrit-il sur le réseau social. De quoi calmer les éventuels supporters intéressés et éteindre les derniers rêves du joueur. Ce dernier reste un amoureux du club, suivant ses résultats et allant même le voir au stade comme à Monaco avant le Mondial. Pas suffisant pour Pablo Longoria, qui cherchera un élément plus en forme en cas de besoin.