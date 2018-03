OM : Les South Winners accusent gravement Garcia, les joueurs et la direction

Dans : OM, Ligue 1.

Pas habitués à faire dans la dentelle avec leurs communiqués, les South Winners sont une nouvelle fois allés très loin dans leur dernière prise de parole.

Le groupe de supporters du virage Sud du Vélodrome a tapé sur tout le monde après les trois défaites de rang (1-0 à Braga pour la qualification au final, et deux 3-0 sur le terrain du PSG). Les South Winners, visiblement vexés par le communiqué publié par l’OM sur les incidents au Parc des Princes, ont attaqué Rudi Garcia et ses joueurs sur leur manque de respect envers le maillot olympien et accusent aussi la direction de ne pas être assez solidaire avec eux par rapport aux récentes sanctions. A croire que tout va mal à l’OM pour les South Winners, qui demandent des joueurs « avec du caractère ».

« Braga 1-0 OM / PSG 3-0 OM / PSG 3-0 OM. Et de 1, et de 2, et de 3 ! 3 défaites incompréhensibles pour les supporters ! Un manque de respect de la part de la direction de l'Olympique de Marseille, de l'entraîneur Rudi Garcia, et de nos joueurs. A croire qu'il fallait tout simplement faire acte de présence sur ces 3 matchs.

Difficile pour nous de supporter une équipe sans caractère et sans engouement qui n'a même pas les couilles de s'excuser après ces 3 défaites et à se chercher des excuses là où il n'y en a pas. De surcroît nous devons supporter toutes les critiques et les sanctions à notre encontre. Il devient de plus en plus difficile de supporter l'insupportable ! Un semblant d'humanité et de solidarité envers ses supporters après la sanction de la ligue face à Nantes pour tenter de rehausser leur cote de popularité en nous offrant Ganay haut à 5€ pour le Virage Sud sanctionné pour des pacotilles !

Nous avons constaté sur ces 3 matchs pour être gentil que cette équipe sans âme est en manque d'identité dès lors que dans ce club on s'est débarrassé depuis un certain nombre d'années de tout ce qui est en rapport avec Marseille, son âme et son côté rebelle. Nous aurions aimé dans cette équipe des joueurs avec du caractère qui savent se remettre en question et qui n'oublient pas là où ils sont et pour qui ils jouent ! A croire que l'engouement populaire qui réunissait les Marseillais n'existe plus. Nous faisons face a une désertification du stade. Et personne en haut lieu ne s'en inquiète... Affaire a suivre », a même conclu le communiqué des South Winners, pour qui cette situation ne restera visiblement pas en l’état. A l’heure où l’OM lutte pour la deuxième place et est toujours en course en Europa League, ce communiqué lapidaire a le mérite de surprendre. Il rappelle en tout cas à la direction que même une saison pour le moment réussie sur le plan sportif peut provoquer des remous.