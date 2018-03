OM : Le club demande à ses supporters de faire le ménage !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Les incidents dans le parcage visiteurs lors du déplacement au Parc des Princes de mercredi ont forcément fait beaucoup de torts aux supporters en général, et en particulier à ceux de Marseille qui étaient autorisés pour la première fois en quatre ans à monter sur Paris. Ce vendredi, l’OM a communiqué à ce sujet, essayant de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais force est de constater que certains supporters viennent en déplacement pour d’autres raisons que footballistiques, et le club provençal a ainsi demandé à ses groupes de sanctionner ces fauteurs de troubles qui font du mal à l’ensemble.

« L’Olympique de Marseille condamne les incidents et les dégradations survenus dans la zone des supporters visiteurs lors du match PSG / OM du mercredi 28 février au Parc des Princes. Les comportements inacceptables d’une poignée d’individus constituent une réelle nuisance contre l’OM et l’image des supporters marseillais. Ces actes déplorables instaurent un amalgame entre quelques individus irresponsables et l'écrasante majorité des supporters olympiens qui ont montré leur sens des responsabilités lors des déplacements en France et en Europe cette saison.

Alors que tout a été fait par l’OM pour favoriser le déplacement de ses supporters à Paris, une première depuis novembre 2014, ces incidents illustrent la tendance auto-destructrice actuelle de certains au sein des groupes. Le club appelle catégoriquement les responsables d’associations à prendre leurs responsabilités vis à vis de leurs membres défaillants et entend leur apporter tout son soutien dans cette mission difficile. Par conséquent, ce point sera au centre des discussions déjà planifiées entre la direction et les groupes de supporters courant mars », a expliqué l’OM, qui espère donc que des mesures disciplinaires seront prises en interne pour éviter de tels agissements. Pas forcément une habitude de la maison.