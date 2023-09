OM ‍: Les mensonges de Longoria font hurler Thibaud Vézirian

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En début de semaine, Pablo Longoria a fait le bilan du mercato de l’OM pendant plus d’une heure en conférence de presse. Le passage sur la santé financière du club a fait réagir vivement Thibaud Vézirian.

Le président de l’Olympique de Marseille a notamment été relancé sur les pertes financières à la suite de l’élimination au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une élimination qui sonne comme un véritable coup dur pour le club phocéen sur le plan financier, même si Pablo Longoria a tenu à dédramatiser la situation. Selon le président de l’Olympique de Marseille, cette non-participation à la Ligue des Champions a engendré une perte d’une dizaine de millions d’euros tout au plus. Pablo Longoria a par ailleurs juré que les comptes de l’OM étaient au beau fixe grâce à une billetterie exceptionnelle avec un Vélodrome plein comme un œuf depuis deux ans, des contrats de sponsoring en hausse et un total de ventes s’élevant à 100 millions d’euros sur les deux dernières années.

Reste que pour Thibaud Vézirian, qui a évoqué ce sujet sur sa chaîne YouTube, Pablo Longoria bluffe et il est totalement faux de dire que la situation financière de l’OM est aussi saine que cela. Le président marseillais ne dit pas la vérité, et le journaliste aimerait bien savoir pourquoi. « Aucune inquiétude financière selon Pablo Longoria, qui nous dit que l’OM n’a perdu que 10 à 12 millions d’euros en ratant la Ligue des Champions. Comment en 2023, il peut encore nous faire ce coup-là ? Vraiment, Pablo, là c’est un peu nous prendre pour des ânes non ? Chaque année, le bilan de l’OM est public et chaque année, il est en déficit. C’est factuel, Marseille a perdu plus de 500 millions d’euros depuis le début de l’ère McCourt. On ne nous explique rien par rapport à tout ça, il n’y a aucune transparence là-dessus » analyse le créateur de contenus sur sa chaîne YouTube avant de conclure.

Thibaud Vézirian s'attaque à la gestion de Pablo Longoria

« C’est très opaque et avec Pablo Longoria, on ne nous dit rien, on nous dit que ça va financièrement alors que le club perd de l’argent chaque année. Depuis que Pablo Longoria gère le mercato il y a près de 200 millions d’euros en négatif dans la balance transfert, rien ne peut combler cela. L’augmentation de la billetterie, du sponsoring, ne change rien, Marseille reste en déficit » a indiqué Thibaud Vézirian, pour qui l’Olympique de Marseille est dans une situation bien plus déficitaire que ce que Pablo Longoria veut bien nous dire. Chez les supporters, on se satisfait au moins de voir que l’effectif gagne chaque saison en qualité, avec des recrues comme Kondogbia, Aubameyang ou encore Kondogbia et Renan Lodi cet été. Peu importe la santé financière du club, l'activité de Pablo Longoria à chaque mercato séduit clairement les fans marseillais. Même si des premières voix s'élèvent pour se demander s'il est vrai bon de changer tout l'effectif chaque saison comme cela est fait actuellement.