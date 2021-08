OM : Les joueurs se voient beaux, Sampaoli déjà furax

Dans : OM.

Avant le choc de ce dimanche soir face à Bordeaux, Jorge Sampaoli était déjà bouillant en conférence de presse ce vendredi.

Il faut dire que l’entraineur argentin, déjà conquis par le match amical face à Villarreal ou la rencontre de championnat à Montpellier, est clairement impatient d’en découdre face au public du Vélodrome. Il se doute que l’accueil sera bouillant même si la jauge ne sera pas à 100 % dans une région encore très touchée par le Covid. Néanmoins, le rendez-vous est pris et Jorge Sampaoli n’a pas hésité à confier ses grandes attentes. Du côté de ses joueurs, et non auprès d’un public qu’il sait déjà bouillant.

« Les gens vont être excités, très attentifs et j'espère qu'on sera à la hauteur de l'identité du club et de ses supporters. Il y aura de l'émotion pour moi aussi. C'est une pression en plus pour l'adversaire et pour nous » a expliqué l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste, qui a tout de même fait comprendre qu’il ne considérait pas le mercato comme terminé, et qu’il attendait clairement Pol Lirola sur le côté droit pour les jours à venir. Rien ne dit qu’il aura gain de cause, mais Sampaoli veut encore des recrues, après avoir enregistré l’arrivée d’une dizaine de joueurs. Dont certains avec une réputation qui les précède, ce que Jorge Sampaoli a décidé de prendre en compte. Pas question de prendre la grosse tête avec lui à l’OM, et le message devait être passé.

« Nous n'avons pas encore un effectif très large. Mais l'important, c'est de savoir où on est. Les joueurs doivent savoir où ils sont, dans quel club, parce que les ego de certains leur font parfois croire qu'ils sont plus importants que le club. Mais le blason du club est au-dessus de tout », a livré l’entraîneur de l’OM, qui sait que Pablo Longoria a aussi cherché à relancer des joueurs en difficulté dans leur club comme Guendouzi ou Saliba, avec le caractère qu’il faut pour s’imposer à Marseille, mais aussi un comportement à surveiller.