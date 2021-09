OM : Les Français détestent Marseille, Paris n'est pas loin

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Même si l’Olympique de Marseille est sans doute le club le plus populaire de France, avec le PSG et l’OL, le club phocéen est aussi le plus détesté de Ligue 1 selon un récent sondage.

Suite à un solide début de saison, avec deux victoires et un nul en trois matchs de Ligue 1, l’OM a réussi à reconquérir son public. Ce qui n’était pas gagné. Vu qu’il y a quelques mois encore, des ultras envahissaient le centre d’entraînement de Marseille pour afficher leur mécontentement envers l’ancienne direction, menée par Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas. Depuis, les choses se sont bien calmées. Avec Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, l’OM a retrouvé une certaine sérénité. Après un bon mercato estival, au cours duquel Marseille a recruté de bons joueurs avec du potentiel, la folie est même revenue au sein du Vélodrome. Via le retour du public dans les stades, l’OM prouve encore à tout le monde qu’il reste un club à part en France. Il faut dire que la formation olympienne a des supporters partout à travers le pays, mais aussi en Europe et plus généralement dans le monde.

L’OM, le club le plus détesté des Français devant le PSG

Malgré tout, Marseille n’est pas le club le plus apprécié de France. Selon une enquête menée par European Football Benchmark, l’OM n’est effectivement que le cinquième club préféré des Français (47 %), derrière le Paris Saint-Germain (59 %), l’Olympique Lyonnais (53 %), l’AS Monaco (51 %) et le LOSC (50 %). Pire encore, Marseille est le club le plus détesté de France à 29 %. Devant le PSG (25 %), l’OL (17 %) ou l’ASSE (12 %). Un résultat qui n’étonnera pas les suiveurs de la L1, puisque tout le monde sait que les Marseillais ont pas mal d’ennemis. Que ce soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou à Nice, l’OM a su se créer quelques inimitiés. Et inversement, vu que les supporters marseillais n’hésitent par exemple pas à fêter les défaites du PSG en Ligue des Champions. Quoi qu’il en soit, cette dernière étude laisse percevoir que l’OM est un club qui ne laisse personne indifférent, dans un sens ou dans l’autre. Et c’est peut-être ça le constat le plus important.