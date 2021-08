Une victoire 100% mercato pour l'OM contre Sainté !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

4e journée du Championnat de Ligue 1

Orange Vélodrome

Marseille bat Saint-Étienne : 3 à 1

Buts : Guendouzi (23e), Gerson (51e), Under (69e) pour l'OM; Kolodziejczak (32e) pour l'ASSE

Une semaine après le chaos de Nice, l'OM a montré que le traumatisme était oublié en venant à bout d'une équipe stéphanoise plutôt courageuse (3-1).

Dans un Vélodrome surchauffé, mais à l'ambiance courtoise, Marseille et Saint-Étienne s'affrontaient dans un grand classique du Championnat de France. Et c'est l'OM qui frappait en premier grâce à Guendouzi (1-0, 23e), mais les Verts ne se laissaient pas impressionner et Kolodziejczak égalisait d'une reprise de la tête consécutive à un corner (1-1, 32e).

Après la pause, sur un service de Rongier, Gerson donnait l'avantage à Marseille (2-1, 52e), mais l'ASSE ne cédait pas et il fallait un grand Mandanda pour éviter l'égalisation de Bouanga (66e). Sainté venait de laisser passer sa chance, car trois minutes plus tard, c'est Under qui profitait des largesses de la défense visiteuse et tuait le suspense (3-1, 69e). A partir de là, tout devenait plus dur pour Saint-Étienne, tandis que l'Olympique de Marseille tentait de corser encore l'addition sans toutefois y parvenir. Grâce à cette victoire, avec trois buts de joueurs recrutés au mercato, l'OM remonte à la 5e place du classement, avec un match en moins. De leur côté, les Verts sont eux toujours en quête d'une première victoire cette saison en Ligue 1.