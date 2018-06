Mercato : Les chiffres tombent, l'Italie avoue que l'OM fait fort pour Balotelli

Dans : OM, Mercato, OGCN, Serie A.

Ce n’est désormais plus un mystère, après deux belles saisons en Ligue 1, Mario Balotelli est la cible numéro 1 de l’OM pour sa future attaque.

Rudi Garcia apprécie énormément le joueur et le pense capable de permettre à son équipe de franchir un palier sur le plan offensif. De retour en équipe nationale, Super Mario envisageait de son côté un come-back en Serie A, où il se sent plus à l’aise. Mais le forcing de l’entraineur olympien, ainsi que les premiers mouvements en ce sens de la part des dirigeants provençaux, commencent à faire leur effet. Et pour le moment, en Italie, on donne clairement l’avantage à Marseille dans cette quête.

« Pour le moment, l’offre la plus sérieuse et la plus importante pour Balotelli vient de Marseille. Mais rien n’est fait, tout reste ouvert car Balotelli veut revenir en Italie. Pour aller le chercher, il faut poser 10 ME, avec un salaire de 4 ME par an », annonce ainsi clairement Carlo Laudisa, journaliste pour la Gazzetta dello Sport. Une manière de prévenir les clubs italiens que l’attaquant niçois n’est pas si cher que ça, même si pour le moment, aucune offre à ce niveau n’est arrivée d’Italie. Autant dire que l’OM a ses chances, même si le marché des transferts ouvre tout juste ses portes.