OM : Dries Mertens, soudain un ultime espoir

Par Corentin Facy

Annoncé dans le viseur de l’OM au mercato, Dries Mertens ne prolongera pas son contrat avec Naples cet été.

La semaine dernière, le nom de Dries Mertens a fait le buzz à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, les agents du Belge auraient été aperçus dans la cité phocéenne. La rumeur d’une signature du meilleur buteur de l’histoire de Naples à l’OM a logiquement fait rêver les supporters olympiens. Mais du côté de Pablo Longoria et des dirigeants marseillais, c’est plutôt l’agacement qui a prédominé. Et pour cause, l’état-major de l’OM a démenti les rumeurs d’un intérêt phocéen pour Dries Mertens et on suppose que l’entourage du Belge a fait fuiter la fausse piste marseillaise dans le but de négocier le meilleur salaire possible à Naples, où il est en fin de contrat. Ces derniers jours, la presse italienne confirmait que l’unique objectif de Dries Mertens était de prolonger au Napoli.

Naples refuse de prolonger Mertens

Ce scénario a toutefois peu de chances de se produire selon les information d’Il Mattino, qui affirme dans son édition du jour que le chapitre Mertens est « clos » à Naples, où les dirigeants n’envisagent aucunement la prolongation du contrat du Belge de 35 ans. La tendance est donc bien à un départ pour Dries Mertens, ce qui pourrait bien donner des idées aux dirigeants de l’OM alors que certains journalistes belges affirment qu’il y a bel et bien eu des contacts durant l’été entre Pablo Longoria et les agents du joueur. En Italie, Dries Mertens garde en revanche une très belle cote et Maurizio Sarri l’a d’ores et déjà contacté afin de le recruter à la Lazio Rome. Reste maintenant à voir quelle sera la volonté du joueur, qui n’envisageait rien d’autre qu’une prolongation de contrat à Naples jusqu’à présent et qui va être bien obligé de revoir ses plans. Et pourquoi pas d’envisager un départ vers Marseille…