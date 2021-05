OM : Les cadors devancés, Longoria tient un accord décisif

Dans : OM.

A la recherche d’un renfort dans le secteur offensif, sans doute afin de compenser le départ de Florian Thauvin en fin de contrat, l’Olympique de Marseille souhaite recruter l’Argentin Thiago Almada. Une piste bien avancée puisque le président Pablo Longoria aurait obtenu l’accord du joueur de Vélez Sarsfield.

Pablo Longoria n’est pas du genre à s’avouer vaincu. Mis en échec sur certaines pistes pendant le mercato hivernal, l’ancien directeur sportif devenu président de l’Olympique de Marseille n’a jamais perdu ses cibles de vue. La preuve, le dirigeant espagnol travaille toujours activement sur la piste menant à Thiago Almada (20 ans). Le dossier n’est pourtant pas simple dans la mesure où le milieu offensif de Vélez Sarsfield, capable de jouer en numéro 10 ou sur les côtés, possède une belle cote en Europe.

Du beau monde sur Almada

Mais Pablo Longoria se montre plus efficace que la concurrence si l’on en croit RMC, qui révèle un accord de principe entre l’OM et le jeune Argentin. Les deux parties se seraient entendues sur un contrat de cinq ans, offrant la possibilité au club phocéen de négocier avec Vélez. Et c’est là que se situe l’obstacle le plus gênant. Car le club argentin, conscient de la valeur de son joyau qui intéresse notamment l’Atlético Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et l’Inter Milan, ne compte pas le transférer à moins de 15 millions d’euros hors bonus.

Un montant élevé voire dissuasif pour l’OM qui étudie donc d’autres dossiers a priori plus abordables. La radio évoque également des discussions en cours avec un autre joueur déjà ciblé cet hiver, à savoir Amine Adli (20 ans). Mais pour le moment, le milieu de Toulouse n’a pas encore pris sa décision, lui qui intéresserait d’autres grands clubs de Ligue 1. A noter que Pablo Longoria aurait avancé sur deux autres pistes dont l’identité n’a pas encore filtré.