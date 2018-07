OM : Les boulettes passent mal, Amavi se met à table

Dans : OM, Ligue 1.

Battu par le Betis Séville (3-2) en match amical mercredi, l’Olympique de Marseille a commis d’énormes erreurs en défense.

Tout comme Aymen Abdennour, Jordan Amavi a de quoi s’en vouloir. Le latéral gauche a tout simplement offert deux réalisations dont un penalty aux Espagnols. « Oui, et ça me fait chier, a réagi l’ancien Niçois dans les colonnes de L’Equipe. Maintenant, ce n'est qu'un match de "prépa". Il vaut mieux commettre des erreurs sur ces rencontres-là et corriger le tir avant le début de la saison. » Ce serait aussi une manière d’effacer sa deuxième partie de saison décevante.

« J'ai eu un coup de moins bien, ça arrive, a expliqué le Marseillais. Malheureusement, parfois, on essaye de se reprendre, mais ça ne vient pas. C'est comme ça. J'ai eu des blessures (cuisse, entorses) qui m'ont freiné aussi dans mon élan, et moi, j'ai besoin d'enchaîner les matchs, il ne faut pas que je coupe trop longtemps. J'ai eu du mal ensuite à revenir à mon meilleur niveau. »

Amavi annonce son grand retour

Le natif de Toulon a donc pris les choses en main pour retrouver ses sensations. « J'ai coupé un peu à la fin de saison, mais j'ai repris avec un préparateur physique particulier pour être prêt, a-t-il confié. Et oui, j'ai hâte que ça commence pour montrer qui est le vrai Jordan Amavi. » D’autant que l’OM pourrait lui amener de la concurrence d’ici la fin du marché des transferts...