OM : Les Anglais peuvent toujours venir, il refuse de partir

Dans : OM, Premier League, Mercato.

Très calme pour le moment, le mercato estival de l’Olympique de Marseille finira bien par s’animer.

Le club phocéen attend plusieurs renforts, mais aussi des départs au sein d'un effectif jugé incomplet pendant la saison qui vient de se terminer. Au rayon des partants, certains éléments sont régulièrement cités, à l’image d’Aymen Abdennour, Grégory Sertic ou Clinton Njie. Bref, que des joueurs en manque de temps de jeu. Ce qui n’est pas le cas d’André-Frank Zambo Anguissa. Efficace à la récupération, le milieu défensif s’est fait une place dans les rotations du coach Rudi Garcia.

L’international camerounais, qui avait prolongé son contrat jusqu’en 2021 l’année dernière, ne voit donc aucune raison de partir. « Je me sens bien à Marseille, je suis heureux à Marseille et je porterai encore les couleurs du club la saison prochaine », a annoncé Zambo Anguissa dans le cadre de la création d’un fan-club olympien au Cameroun. Rappelons que Watford et surtout West Bromwich Albion, qui avait été recalé malgré son offre à 15 M€, l’ont suivi ces derniers mois. A croire que la Premier League ne fait pas rêver le Marseillais.