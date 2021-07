OM : Les adieux cash de Strootman à Marseille

Dans : OM.

Reparti dans un club de Serie A durant ce mercato estival, Kevin Strootman ne reviendra plus au sein de l’Olympique de Marseille.

En 2018, le club phocéen pensait faire un bon coup en faisant venir Kevin Strootman contre un chèque de 25 millions d’euros en provenance de l’AS Roma. Rudi Garcia, le coach d’alors, avait fait des pieds et des mains pour recruter l'international néerlandais. Sauf qu’en l’espace de trois saisons, le milieu de terrain s’est enfoncé dans la crise. Freiné par des soucis physiques, et notamment aux genoux, le joueur de 31 ans n’a jamais vraiment été à la hauteur des attentes à Marseille. Surtout que son salaire stratosphérique, estimé à cinq millions d’euros par an, était devenu un vrai poids pour les finances de l’OM. Par conséquent, Pablo Longoria avait décidé de l’envoyer en prêt au Genoa en janvier dernier. De retour cet été, Strootman n’a pas traîné à trouver preneur, vu que Cagliari a sorti le paquet pour le recruter. Prêté pour un an, plus un autre en option, le Batave ne reviendra plus à l’OM.

« Le temps est venu de prendre encore un nouveau chemin »

C’est donc pour cette raison qu’il a tenu à faire ses adieux aux acteurs du club phocéen. « Plein d'ambitions et avec la forte conviction que Marseille était l'endroit idéal pour moi, je suis arrivé à l'OM à l'été 2018. Même si j'ai fait tout mon possible et donné toute mon énergie pour l'équipe durant ces années, les choses ne se sont pas déroulées comme le club et moi l'imaginions. Maintenant, le temps est venu de prendre encore un nouveau chemin et j'aimerais souhaiter à tous les joueurs, tous les supporters et ainsi qu'à l'ensemble des personnes impliquées dans le club une grande saison, en espérant que l'OM rebondira et retrouvera la place qu'il mérite ! », a lancé, sur Twitter, Strootman, qui sait qu’il laissera une trace mitigée à l’OM, où son professionnalisme a par contre toujours été salué.