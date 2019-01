OM : Florian Thauvin menacé, grosse frayeur pour le champion du monde

Dans : OM, Ligue 1.

La séquence était hallucinante dimanche soir au Vélodrome, lorsqu'après le nul concédé par l'OM contre Monaco des joueurs phocéens sont allés au contact de supporters très remontés contre leur équipe. Mais si Canal+ a saisi en direct plusieurs moments assez chauds, la chaîne cryptée n'a pas eu la totalité des échanges entre des Ultras marseillais au taquet et des footballeurs phocéens assez inquiets quant à la tournure des événements depuis l'élimination en Coupe de France. Parmi les joueurs qui ont constaté qu'ils devaient faire attention, il y a Florian Thauvin, qui n'est pourtant pas le plus mauvais depuis le début de saison.

Dans une séquence relatée par L'Equipe, on apprend que le champion du monde de l'Olympique de Marseille a quand même eu une petite frayeur. « Dans le virage nord, l'ambiance est plus tendue encore. Des projectiles, dont un pétard, sont balancés, les joueurs sont ciblés : «On va vous tuer !» Thauvin, «blanc comme un linge» selon plusieurs témoins, est exfiltré », écrit Mathieu Grégoire, qui précise que Rudi Garcia a désormais demandé à ses joueurs d'aller saluer les tribunes tous ensemble et pas de manière désordonnées comme dimanche. Et cela même si les stadiers de l'Olympique de Marseille ont bien géré les choses en évitant un incident plus sérieux.