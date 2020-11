OM : Lens plus fort que la LFP, Marseille a la rage

Dans : OM.

Confronté à un nouveau report, l’Olympique de Marseille a tenté de caser son match en retard face à Lens ce week-end. Mais les Sang et Or ont refusé et provoqué l’incompréhension dans le camp phocéen.

Déjà dos en mur dans la phase de groupes de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille doit absolument battre le FC Porto mercredi. La tâche s’annonce difficile, surtout lorsque l’on sait que les Marseillais aborderont cette rencontre après trois semaines sans jouer. En effet, le club phocéen devait affronter Nice samedi soir, mais son match de la 11e journée de Ligue 1 a été reporté à cause des cas de Covid-19 dans l’effectif azuréen.

Une décision que le vice-champion de France juge précipitée. « On s'étonne que le match soit reporté une semaine avant, la décision a été prise très vite, a regretté un proche de la direction dans Le Parisien. En retestant vendredi matin, ils auraient peut-être eu moins de cas. On est un peu dégoûtés. » L’OM a pourtant tout fait pour jouer ce week-end, quitte à remplacer ce match par celui contre Lens, déjà reporté en début de saison.

La LFP ciblée

Mais malgré l’accord de la Ligue de Football Professionnel, les Sang et Or ont refusé. « Les Lensois n'ont pas voulu, a confirmé la source olympienne. C'est dommage que la LFP n'ait pas assez de poids. Nous, on dispute la Ligue des Champions, ça aurait été intéressant pour les diffuseurs d'avoir un OM-Lens. La Ligue trouvait que c'était une bonne idée. On va les jouer quand, nos matchs en retard ? » Pour le moment, la LFP n’a pas la réponse.