OM : Lens a tout gâché, l’exploit devient impossible à Paris

Dans : OM.

Malgré les circonstances a priori favorables, Eric Di Meco ne croit pas à une victoire de l’Olympique de Marseille au Parc dimanche soir. En cause, la défaite du Paris Saint-Germain à Lens (1-0) jeudi.

Incapable de battre le Paris Saint-Germain depuis novembre 2011, l’Olympique de Marseille tient peut-être l’occasion tant attendue. Car ce dimanche soir, les Parisiens, même s’ils pourraient récupérer Keylor Navas, Angel Di Maria et Neymar diminués, se présenteront avec une équipe très affaiblie et en manque de rythme. C’était aussi l’opinion de l’ancien Marseillais Eric Di Meco, jusqu’à la défaite du champion de France à Lens cette semaine.

« Je faisais partie des optimistes pour un bon résultat dimanche soir, en me disant : "est-ce que c'est la bonne année ?" Oui, ça y ressemble. On sait très bien qu'il vaut mieux prendre le PSG en début de championnat, parce qu'une fois que la Ligue des Champions arrive et que la machine est rodée, ça devient plus difficile, a prévenu le consultant de RMC. Donc les coups sont à faire en début de saison, et avec toutes ces absences, ça devenait jouable. »

« Un mauvais résultat pour l’OM »

« Mais après le match à Lens, je vais dire que la cote est un peu redescendue. Je ne crois pas à deux contre-performances du PSG en quatre jours. Je pense que le résultat est mauvais pour l'OM. Même si Paris sera amoindri, je n'arrive pas à imaginer Paris perdre deux matchs de championnat en quatre jours. Quand tu es Paris et que tu perds comme ça... En plus il y aura des retours. Et je pense qu'ils vont se faire souffler dans les bronches », a annoncé Di Meco, persuadé que les Parisiens ne montreront pas le visage aperçu à Bollaert.