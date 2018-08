Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

On l'a appris samedi soir, Olivier Giroud n'a pas l'intention de revenir en Ligue 1 et donc à l'Olympique de Marseille lors de ce mercato. Les regards se tournent donc une nouvelle fois vers Mario Balotelli et son agent, l'attaquant italien du Gym semblant être la seule alternative crédible pour ce rôle de buteur fétiche tant attendu du côté de l'OM. Mais les dirigeants du club phocéen commencent à craquer devant l'attitude à géométrie variable de Mino Raiola et de son joueur.

Ce dimanche, dans Aujourd'hui en France, un proche du dossier affirme que dans les bureaux de la Commanderie le dossier Mario Balotelli donne de l'urticaire : « Cette affaire rend dingue les dirigeants de l’OM. » Et face à cette situation, qui a déjà rendu Super Mario impopulaire auprès de certains supporters marseillais, l'Olympique de Marseille pourrait décider rapidement de ne plus perdre son temps avec Mario Balotelli et de passer à autre chose. « A Marseille, le comportement de Balotelli et de son agent ne passe plus. Les dirigeants olympiens s’interrogent désormais sur le bien-fondé d’une telle dépense », explique le quotidien. Reste qu'en l'absence de Mario Balotelli, il faudra tout de même trouver le grand attaquant promis...et le mercato est entré dans son dernier mois.