OM : Le vrai prix de Thauvin va en surprendre plus d'un

Dans : OM, Mercato.

Etincelant avec l’Olympique de Marseille cette saison, Florian Thauvin sera probablement l’une des attractions du prochain mercato estival.

L’ailier de 25 ans continue d’affoler les compteurs (15 buts et 10 passes décisives en L1), si bien qu’il fait partie des joueurs les plus efficaces en Europe. Du coup, on voit circuler de folles rumeurs concernant le prix de son éventuel transfert annoncé jusqu’à 80 M€. Mais dans son édition du jour, L’Equipe estime plutôt la valeur de l’international français à 42 M€. On est loin des énormes montants évoqués si l’on en croit le quotidien sportif.

« A force de faire gonfler ses statistiques, son prix pourrait aussi flamber, et certains l'imaginent déjà s'envoler contre 80 M€. C'est beaucoup, mais il a encore l'âge de progresser, d'avoir des références en Bleu et en Ligue des Champions. Il pourrait faire parler de lui l'été prochain », explique le journal pour appuyer son estimation. Rappelons que l’Observatoire du Football (CIES) a pourtant évalué le prix de Thauvin à plus de 70 M€. De toute façon, le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud souhaite garder son joueur, quitte à refuser 150 M€.