OM : Gignac de retour à Marseille, il s’y voit déjà

Extrêmement bien placé au classement, l’Olympique de Marseille éprouve toutefois quelques difficultés en attaque cette saison.

Et pour cause, Dario Benedetto n’a toujours pas inscrit le moindre but en Ligue 1 tandis que Valère Germain n’a fait trembler les filets qu’à une seule reprise. De toute évidence, l’OM devrait se lancer la quête d’un nouveau buteur l’été prochain, d’autant plus que Germain sera en fin de contrat, au même titre que Kostas Mitroglou. Il est pour l’instant trop tôt pour savoir quel attaquant posera ses valises sur la Canebière. Mais un candidat a d’ores et déjà postulé sur l’antenne de Téléfoot. Et cela risque de faire plaisir aux supporters marseillais puisque c’est André-Pierre Gignac qui a évoqué un potentiel retour à Marseille, où il a laissé d’excellents souvenirs en réalisant notamment la plus belle saison de sa carrière sous les ordres de Marcelo Bielsa.

« Dès qu’il y a un match de l’OM, j’ai la chance d’avoir le câble ici, on peut voir tous les matchs. Ça me manque, et franchement, je pense qu’avec mon niveau physique actuel, je peux encore rendre des services. Le Vélodrome me manque, le maillot me manque. Après cinq ans dans un club comme Marseille. Vous pouvez demander à Benoit Cheyrou et à tous les anciens marseillais, ils vont vous dire que c’est quasiment le double ou le triple de temps dans un club normal » a commenté André-Pierre Gignac, qui brille au Mexique mais qui ne serait visiblement pas contre un retour à Marseille, qu’il a toujours qualifié comme son club de cœur. Des propos qui feront plaisir aux supporters olympiens ainsi qu’à Jacques-Henri Eyraud. Au point d’envisager un retour de Gignac, après ceux de Thauvin, Mandanda et Payet ?