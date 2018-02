OM : Chiche ? L'OM refuserait une offre à 150 ME pour Thauvin

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

De nouveau buteur face à Saint-Etienne ce week-end, Florian Thauvin réalise la plus belle saison de sa carrière. Surtout, l’international français prouve qu’il peut être régulier, ce que beaucoup d’observateurs lui reprochaient ces dernières années. Alors forcément, la question d’un départ dans un grand club européen risque de se poser cet été. Mais visiblement, Jacques-Henri Eyraud n’a aucunement l’intention de se séparer de son meilleur attaquant. C’est du moins le discours officiel qu’a tenu le président de l’OM sur TF1…

« Tant mieux si l'Europe entière regarde Thauvin aujourd'hui. D'abord bravo à lui et bravo à son coach. Il est sur une trajectoire ascendante, c'est un joueur décisif, j'aime beaucoup sa mentalité, j'aime aussi son parcours, le fait de s'être remis en question après son premier séjour en Angleterre. Je dis le premier, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Mais il est Marseillais, je crois qu'il est fier de l'être, et on compte sur lui pour de nombreux mois et année encore » a expliqué le président de l’OM, avant d’évoquer le montant qu’il réclamera pour le joueur, et un éventuel intérêt du Bayern Munich. « Florian Thauvin n'est pas à vendre. Ni à 100, ni à 150 millions et non, le Bayern ne m'a pas appelé pour Florian ». De quoi calmer les rumeurs d’un éventuel départ, même si celles-ci seront forcément nombreuses l’été prochain aux vues des performances du joueur…