OM : Pourquoi Thauvin vaut plus de 70ME ? C'est très simple

Dans : OM, Mercato.

Auteur d'une très bonne saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin voit sa côte exploser considérablement sur le marché des transferts.

À 25 ans, Florian Thauvin est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Après avoir mis le curseur assez haut l'an dernier, l'ailier droit change peu à peu de dimension au fil des semaines. En marquant 14 buts et en délivrant 10 passes décisives lors des 25 premières journées de Ligue 1, Thauvin s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Pas étonnant donc de savoir que l'Observatoire du Football estime son prix à plus de 70 millions d'euros. Une marque très élevée en totale adéquation avec le marché actuel, comme le confirme Raffaele Poli, le directeur du CIES.

« Il a tous les critères qui font qu'un joueur a de la valeur. Il a un long contrat, il est jeune, il est en équipe de France, il marque beaucoup de buts, c'est un dribbleur... Il a un profil de buteur et de passeur. S'il part de Marseille, Thauvin n'ira pas à Lille ou à Guingamp. Il va aller dans un plus grand club que l'OM. Ce qui explique aussi sa côte très élevée. L'image de Newcastle est effacée. Et il profite aussi des bonnes performances de son club. Une équipe qui gagne valorise mieux ses joueurs, c'est important. En France, Fekir a un profil similaire, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui... », a expliqué, sur Le Phocéen, le spécialiste du mercato, qui estime donc que la valeur de Thauvin pourrait rapidement approcher des 100 ME s'il poursuit sur sa bonne dynamique avec l'OM et s'il s'impose chez les Bleus pour la Coupe du Monde 2018. Marseille s'en frotte les mains !