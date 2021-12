OM : Le vrai patron c'est Guendouzi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, Jorge Sampaoli avait fait le choix d’aligner une grosse équipe contre le Cannet-Rocheville en Coupe de France (1-4).

Grand bien lui en a pris dans la mesure où l’Olympique de Marseille a galéré en première mi-temps en concédant le premier but avant de prendre le dessus sur l’équipe de National 3. Après le repos, les coéquipiers d’Arek Milik ont déroulé avec un triplé du Polonais et un but de Luis Henrique. Titulaire alors que l’on pouvait penser que Jorge Sampaoli l’économiserait, Dimitri Payet n’a pas livré un grand match. C’est même peu de le dire selon La Provence, qui n’a pas du tout aimé le match livré par l’international français dimanche midi au Vélodrome. « Titulaire surprise, il a joué tout le match sans être traversé par son inspiration habituelle ni vraiment peser sur le cours de ce 32e de finale, à l’exception de quelques coups de patte » a analysé le quotidien marseillais, déçu par le match du vice-capitaine de l’OM.

Trois passes décisives pour Guendouzi

En revanche, un homme a mis tout le monde d’accord lors de cette rencontre de Coupe de France, il s’agit de Mattéo Guendouzi. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal a signé -chose très rare- un triplé de passes décisives. Omniprésent dans l’entrejeu, il a ravi le journaliste Fabrice Lamperti, présent au Vélodrome dimanche pour La Provence. « Il aurait pu souffler, pourtant, face aux amateurs de National 3, et s’éviter le risque de récolter un avertissement synonyme de suspension prochaine. Mais dans l’esprit de Sampaoli, le Français apparait incontournable. Ce n’est pas sa prestation d’hier qui fera changer d’avis le technicien olympien. Quand plusieurs partenaires ont été branchés sur courant très alternatif, Guendouzi a livré une partie intense de bout en bout. Avec à la clé trois passes décisives parfaitement ciselées et une autre à l’origine du penalty obtenu par le transparent Konrad de la Fuente » juge La Provence, pour qui le taulier principal de l’OM se nomme Mattéo Guendouzi et personne d’autre.