OM ‍: Le vote de Longoria pour Labrune enfin expliqué

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le 10 septembre dernier, Vincent Labrune a été réélu triomphalement président de la LFP. Il a été plébiscité par les votants de Ligue 1, notamment Pablo Longoria. Le vote du président de l'OM en a surpris certains mais il est totalement logique.

Malgré un feuilleton des droits TV chaotique et une certaine contestation médiatique, Vincent Labrune a vécu une réélection triomphale à la tête de la LFP. Le 10 septembre dernier, il a obtenu 14 voix sur les 17 possibles. Les soutiens de Laurent Nicollin, Jean-Pierre Caillot ou encore Nasser Al-Khelaifi étaient attendus et sont logiquement arrivés. Le président de l'OM Pablo Longoria en a fait de même. Certains observateurs ont été surpris par ce choix de l'Espagnol, jugé à contre-courant des autres présidents de Ligue 1. Pourtant, il ne pouvait en être autrement au vu des relations privilégiées entre l'OM de McCourt et Vincent Labrune.

Longoria croit en Labrune

Comme l'écrit L'Equipe dans un article, le président de la LFP entretient de bons rapports avec le propriétaire américain de l'OM depuis sa première élection de 2020. Cela s'est matérialisé par des dîners communs, la présence visible de Labrune aux côtés de McCourt pour des grands rendez-vous européens de l'OM : Feyenoord en demi-finale de C4 2022 ou Tottenham en Ligue des champions en 2022. De son côté, Frank McCourt a approuvé les principales décisions de Vincent Labrune pour la Ligue 1. Pablo Longoria a suivi son patron sur cette voie-là.

La direction phocéenne est particulièrement attentive au sujet des droits TV internationaux. Ceux-ci ont été réévalués à la hausse pour les clubs au bon bilan européen. Qualifié régulièrement ces dernières saisons, l'OM est l'un des grands gagnants dans le domaine avec le PSG. Marseille touchera 16,9% de ces droits cette saison. De quoi faire dire à Pablo Longoria que Vincent Labrune est le « mieux placé pour continuer la réforme du foot français ». Une opinion qui n'est pas forcément partagée par ses plus fidèles supporters.