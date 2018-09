OM : Le Vélodrome plein à craquer contre le 20e, il est choqué

Dans : OM, Ligue 1.

Face à Guingamp dimanche soir, Kevin Strootman disputait son premier match au Stade Vélodrome.

Et l’international néerlandais n’a pas été déçu puisque près de 50.000 supporters étaient présents pour assister à cette rencontre face à la lanterne rouge du championnat. Dans une interview accordée à SFR Sport, l’ancien milieu défensif de l’AS Roma a confié qu’il avait été agréablement surpris par l’ambiance du Stade Vélodrome, sans laquelle l’OM ne se serait peut-être pas imposé aussi largement dimanche soir.

« C’est toujours un moment spécial. Heureusement, nous avons fait un entraînement avant de jouer au stade donc je le connaissais un peu mais sans les supporters. Maintenant, je l’ai vu plein et c’est toujours spécial. Un premier match, dans un nouveau stade, avec une nouvelle équipe et les supporters… Nous avons joué contre les derniers et le stade était quasiment plein. Ils soutiennent l’équipe et c’est pour ça qu’on a gagné » s’est réjoui Kevin Strootman, habitué aux chaudes ambiances après plusieurs saisons à Rome, où la passion est comparable à Marseille. Jeudi, la donne sera toutefois différente puisque c’est à huis clos que l’OM recevra Francfort en Ligue Europa…