OM ‍: Mason Greenwood, son avenir se complique

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Persona non grata en Angleterre, Mason Greenwood revit à l'étranger. Après une très bonne année en Espagne avec Getafe, il performe en France avec l'OM. De quoi lui redonner des ambitions en sélection. Encore faut-il en trouver une...

Mason Greenwood a redoré son blason sportivement, à défaut de l'avoir fait médiatiquement. L'ailier anglais a très bien démarré son aventure à l'OM. Il a inscrit 5 buts en 7 matchs de Ligue 1, s'installant au deuxième rang du classement des buteurs. Sa technique et son sens du but sont incontestables, confirmant son talent énorme sur un terrain de football. S'il se plaît à l'OM pour le moment, Greenwood sait qu'il peut viser un plus grand club en maintenant ce type de performances. Pour ce qui est d'une carrière internationale, c'est par contre beaucoup plus complexe.

Greenwood en Jamaïque, il faudra attendre

Les portes de la sélection anglaise semblent lui être fermées pour de bon avec ses ennuis judiciaires. Ainsi, depuis cet été, Mason Greenwood a entamé les démarches pour rejoindre la sélection de Jamaïque dont il possède aussi la nationalité via ses parents. Même s'il a connu une sélection avec l'Angleterre en 2020 (contre l'Islande en Ligue des Nations), il peut changer de sélection via les nouveaux critères établis par la FIFA en 2020. Pour changer de sélection après une première cape, il faut être âgé de moins de 21 ans au moment du match en question, ne pas avoir été sélectionné plus de trois fois et attendre au moins trois ans.

Jamaica makes it back to back Quarterfinals! 🇯🇲 pic.twitter.com/irDIx3taNI — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 15, 2024

Mason Greenwood remplit toutes ces conditions. Pourtant, le président de la fédération jamaïcaine Rudolph Speid révèle que le cas Greenwood n'a pas encore été tranché par la FIFA. « Nous essayons toujours de le faire venir, mais les choses sont complexes et il n’est pas facile de parvenir à un accord. Aucun accord n’est un accord tant qu’il n’est pas totalement finalisé, mais nous croisons les doigts et espérons le meilleur », a t-il livré au journal local The Gleaner. Le temps presse pour Greenwood alors que le Mondial 2026 a lieu dans 18 mois. Avec les qualifications d'office du Mexique, du Canada et des Etats-Unis, la Jamaïque a de réelles chances de se qualifier avec à sa tête l'ancien sélectionneur... de l'Angleterre Steve McClaren.