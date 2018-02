OM : Le Vélodrome, Payet… Mitroglou raconte sa soirée de rêve

Dans : OM, Ligue 1.

Conscient que l’Olympique de Marseille se dirigeait vers une victoire facile, Rudi Garcia a profité de la fin de match contre le FC Metz vendredi pour relancer ses remplaçants.

L’entraîneur olympien a donné du temps de jeu au latéral gauche Henri Bedimo, mais aussi à Kostas Mitroglou entré sous les encouragements du Vélodrome. Résultat, l’attaquant apparu à la 69e minute a contribué au festival de l’OM (6-3). Servi sur un plateau par le généreux Dimitri Payet, l’ancien joueur de Benfica n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide pour ajouter une troisième unité à son compteur en Ligue 1. Un soulagement pour celui qui n’avait plus marqué depuis le 12 novembre face à Caen (5-0).

Entre le large succès, les applaudissements des supporters et sa réalisation, la recrue estivale a forcément passé une excellente soirée. « On a mis six buts, c'était un gros match de notre équipe, mais on en a pris trois, c'était un peu plus compliqué sur la fin. Je suis très content de mon entrée, et que le public m'ait applaudi, a réagi Mitroglou en zone mixte. J'ai mis un but et ça va continuer comme ça. Et merci Dimitri ! » Peut-être le déclic tant attendu pour le numéro 11 de l’OM.