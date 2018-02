OM : Mandanda manquera plusieurs semaines !

Dans : OM, Ligue 1.

Blessé après un dégagement contre l’AS Saint-Etienne (2-2) vendredi, le gardien de l’Olympique de Marseille Steve Mandanda souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Selon L’Equipe, l’international français sera absent pendant deux à trois semaines. Il pourrait donc manquer le premier choc face au Paris Saint-Germain le 25 février en championnat. Et peut-être même le deuxième en Coupe de France trois jours plus tard.

Un coup dur pour l’OM qui s’appuiera donc sur son portier numéro 2 Yohann Pelé durant l'absence de Steve Mandanda. Une très mauvaise nouvelle pour le club phocéen qui entame deux semaines énormes de son calendrier, avec non seulement les deux matches contre le PSG, mais également la réception de Bordeaux en Ligue 1 et ses deux matches contre Braga en Europa League. Car sans critiquer Pelé, il est évident qu'il y a un Olympique de Marseille avec et sans Steve Mandanda. Le match de Saint-Etienne risque donc de coûter plus que deux points à l'OM.