OM : Le tueur Balotelli doit rester à Marseille, il prend position !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Déjà auteur de cinq buts sous les couleurs de l’OM, Mario Balotelli s’est vite imposé comme un élément indiscutable de l’équipe de Rudi Garcia.

En méforme lors de la première partie de la saison à Nice, l’international italien a retrouvé des couleurs. Et forcément, sa valeur marchande et sa cote sur le marché des transferts ont grimpé. De quoi envisager un avenir loin de Marseille l’été prochain, notamment en cas d’absence de Ligue des Champions ? Pas forcément selon André-Pierre Gignac. Interrogé par France Football, l’ancien buteur olympien estime qu’il est possible que « Super Mario » poursuive à Marseille en dépit d’une qualification en C1.

« Balotelli a rapidement marqué, il a enchaîné les buts et il a emmené ses coéquipiers avec lui. Je pense que c'est un vrai 9, un joueur d'instinct et un tueur devant le but. Ce sont des joueurs très rares et qu'il soit venu à l'OM, surtout dans un moment qui était plus compliqué, c'était un choix important pour lui comme pour le club » a confié André-Pierre Gignac avant de conclure. « Même sans Ligue des champions, Balotelli peut rester à l'OM. Il voit la passion du foot marseillais, le stade... L'ambiance du Vélodrome, tu en as peut-être deux ou trois en Europe, pas plus. Je pense que cela peut suffire. Quand tu tombes amoureux de l'OM, c'est compliqué de s'en séparer ». Reste maintenant à savoir si, grâce à son charismatique buteur italien, Marseille parviendra à arracher une qualification en Ligue des Champions. Ce qui réglera sans doute le débat…