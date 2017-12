OM : François Manardo allume Eyraud et sa théorie du complot

Dans : OM, Ligue 1.

Les propos de Jacques-Henri Eyraud samedi dans L'Equipe, et notamment ses sous-entendus sur des décisions arbitrales qui seraient défavorables à l'Olympique de Marseille, ont fait quelques vagues. Car si pour certains le patron de l'OM n'a fait que son devoir en soulignant ce qu'il estime être une injustice qui plombe le club phocéen depuis des mois, d'autres pensent qu'en tombant dans la théorie du complot, Jacques-Henri Eyraud a sombré dans la facilité.

Et pour François Manardo, consultant de RMC et BFM Sport, le patron de l'Olympique de Marseille s'est totalement fourvoyé avec sa tirade dans le quotidien sportif. « Ce que j’ai trouvé maladroit, et je ne sais pas qui le conseille en matière de communication, c’est de stigmatiser l’arbitrage contre ton club. Parce qu’il s’y a bien une chose qui fout en rogne le corps arbitral français, c’est quand tu as l’impression qu’il sous-entend qu’il y a une forme de favoritisme et donc implicitement une forme de malhonnêteté. Qu’un joueur ou un entraîne dise cela, ça peut passer, mais un président de club doit prendre plus de hauteur... », a fait remarquer François Manardo, visiblement étonné des déclarations de Jacques-Henri Eyraud.