OM : Le secret d'un mercato gagnant selon Villas-Boas

Dans : OM.

En ce moment, tout va comme sur des roulettes pour l’Olympique de Marseille. Il faut dire que les derniers résultats en Ligue 1 sont plutôt très bons. Mais le mercato approche.

Dimanche, le public du Stade Vélodrome aura droit à une véritable affiche de haut de tableau entre Marseille et Bordeaux. Dauphin du Paris Saint-Germain depuis quelques journées, l’OM est actuellement en pleine bourre. Avec cinq victoires d'affilée en championnat, la formation d’André Villas-Boas est donc en train d’embellir considérablement sa première partie de saison. Une bonne chose pour l'entraîneur portugais, qui est couvert de louanges, mais aussi pour ses joueurs. Plus aussi bankables que cela l’été dernier après une saison compliquée sous les ordres de Rudi Garcia, certains Marseillais retrouvent la côte, à l’image d’un Morgan Sanson par exemple. Un danger avant le prochain mercato ? AVB le pense.

« Il y a toujours le bilan entre l'aspect sportif et économique du club. On a déjà un effectif court, on n'a pas trop de solutions... Le plus important pour nous, c’est de retenir nos meilleurs joueurs au mercato. Si on continue comme ça, nos joueurs auront une autre valeur marchande, et encore plus importante l’été prochain que l’hiver qui arrive. C'est à Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud de juger. Mais il n'y a pas de contact pour l'instant. Maintenant, on attend », a lancé, en conférence de presse, le coach olympien, qui espère donc que ses dirigeants vont plutôt renforcer son équipe, et notamment en défense...