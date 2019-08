OM : Le renouveau de Mandanda, ça n’a rien à voir avec son poids

Dans : OM, Ligue 1.

Décisif à Nantes (0-0) samedi dernier, Steve Mandanda semble retrouver son meilleur niveau à l’Olympique de Marseille.

Pour la plupart des observateurs, l’explication est simple, ses kilos perdus cet été ont tout changé. Mais ce n’est pas l’avis de Nicolas Dehon. De son côté, le mentor et ancien entraîneur du gardien phocéen estime que l’aspect mental, avec le manque de préparation la saison dernière, a également pesé. Mais selon lui, le renouveau de Mandanda est surtout lié à un changement tactique.

« Aujourd'hui, il a retrouvé ses moyens, va plus vite au sol. Ça, c'est la différence entre défendre son but et défendre une zone, a expliqué l’entraîneur des gardiens d’Amiens à La Provence. Pour défendre son but, on reste sur sa ligne ; pour défendre une zone, on se positionne plus haut, pour anticiper la profondeur en fermant les angles. Lui, avant, il défendait son but ; maintenant, il fait le but et la zone. Il ne fait pas que le minimum, il défend toute sa surface de réparation. Et puis, il a récupéré de l'explosivité. »

« Un problème de tête et de jambes »

« Il y a deux types de gardiens : les aériens, qui sont bondissants, et les terriens, qui sont ancrés dans le sol. Steve est un terrien, il doit pousser sur ses appuis pour être efficace, a commenté le technicien. Il doit être fort en jambes pour être à son meilleur niveau. Il les avait moins l'an dernier. Mais l'an dernier, c'était un problème de tête et de jambes. Il a besoin de fraîcheur. En tout cas, je suis content pour lui. J'espère que ça va continuer. » Espérons pour l’OM que Mandanda ne sera pas autant sollicité à chaque rencontre…