OM : Le rachat c'est du pipeau, il persiste et signe

Dans : OM.

Depuis le week-end dernier, le potentiel rachat de l’Olympique de Marseille par le clan de Mourad Boudjellal enflamme tous les supporters du club phocéen.

Il faut dire que l’ancien président du club de rugby de Toulon a vendu du rêve à tous les suiveurs de l’OM vendredi dernier. En affirmant être à la tête d’une offre de rachat pour Frank McCourt, par l’intermédiaire d’un homme d’affaires franco-tunisien lié à un fonds d'investissement du Moyen-Orient, Mourad Boudjellal a mis le feu autour du Vélodrome. Surtout qu’au cours des dernières heures, Mohamed Ayachi Ajroudi a lui-même confirmé qu’il était bien le candidat à la reprise de l’OM, comme cela était évoqué dans la presse.

« Le vendeur a évidemment le droit de refuser notre offre, mais l'acheteur a aussi le droit de garantir cette transaction au prix le plus bas possible, c'est finalement une question d'offre et de demande. Au cas où l'accord serait conclu avec Marseille, je n'assumerai pas le leadership de l’OM. Juste ce qui est convenu avec mes partenaires, à savoir que Mourad Boudjellal sera le président de l'Olympique de Marseille tandis que je mettrai en œuvre un plan pour le président du conseil d’administration », a lancé, sur Shems FM, l’homme d’affaires franco-tunisien, qui ne confirme pas le prix de 700 millions d’euros.

Ajroudi, le futur Jack Kachkar à l'OM ?

Une belle partition de pipeau, selon Thibaud Vézirian. « La déclaration de Mohamed Ayachi Ajroudi ? La flûte enchantée. Comme je vous le dis depuis vendredi, il est bien avec M. Boudjellal. Et comme je vous le dis aussi, c'est de la parlotte avec pas grand-chose derrière. Tous les hommes d'affaires disent pareil de lui », a simplement lancé le journaliste sur Twitter. Pour rappel, c’est lui qui a révélé que Mohamed Ayachi Ajroudi n’avait pas du tout le pouvoir saoudien avec lui dans cette affaire-là. Autant dire qu’Ajroudi a tout pour devenir le futur Jack Kachkar à l’OM...