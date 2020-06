OM : Ajroudi confirme l'offre de rachat de Marseille !

Dans : OM.

A la tête du projet de rachat de l'Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi a confirmé sur une radio tunisienne son offre de reprise de l'OM à Frank McCourt.

Au cœur de toutes les attentions depuis vendredi, et les révélations de Mourad Boudjellal concernant une offre de rachat de l’Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi est sorti de son mutisme au micro de Shems FM, une radio privée basée à Tunis. Via son compte Twitter, ce média a propagé les propos de l’homme d’affaires franco-tunisien à la base de la proposition qui va être transmise à Frank McCourt pour reprendre l’OM. Et notamment le fait que le dossier aurait été activé depuis un an et que les choses avancent pour l’instant dans le bon sens, même si les 700ME annoncés pour finaliser l’opération (achat, dettes et mercato) n’ont pas du tout été confirmés.

Mohamed Ayachi Ajroudi en a toutefois dit un peu plus sur ce qu’il souhaite faire rapidement. « Le vendeur a évidemment le droit de refuser notre offre, mais l'acheteur a aussi le droit de garantir cette transaction au prix le plus bas possible, c'est finalement une question d'offre et de demande. Au cas où l'accord serait conclu avec Marseille, je n'assumerai pas le leadership de l’OM. Juste ce qui est convenu avec mes partenaires, à savoir que Mourad Boudjellal sera le président de l'Olympique de Marseille tandis que je mettrai en œuvre un plan pour le président du conseil d’administration», a indiqué le candidat à la reprise de l’OM. Bien évidemment, cela ne tient pas compte des propos de Jacques-Henri Eyraud, lequel a indiqué samedi que le club phocéen n'était pas à vendre. Frank McCourt va cependant devoir rapidement sortir de son mutisme sous peine de compliquer sérieusement la situation de son président.